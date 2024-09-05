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Великі проєкти російської газової монополії на арктичному шельфі вирішено відкласти, - ЗМІ

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Рекордні збитки, західні технологічні санкції та відмова Китаю від нового контракту на російський газ зривають плани російського газпрому щодо розробки арктичних родовищ. Про це пишуть росЗМІ.

Великі проєкти російської газової монополії на арктичному шельфі, де знаходиться 20% російських запасів нафти і понад 70% газу, вирішено відкласти.

У Карському морі, де газпром володіє 11 ліцензіями, компанія перенесла з 2029-2031 на 2033-2035 роки буріння свердловин на Ленінградській ділянці надр та на чотири роки відклала роботи на Обручівській ділянці: спершу їх планували на 2029-2032 рр., а тепер – на 2033-2036 рр.

Буріння на Невській ділянці відтермінували до 2036 року, тоді як Морську ділянку вирішили виключити із плану зовсім.

У Баренцевому морі, де у газпрому ліцензовано сім ділянок, роботи також відкладаються на чотири роки – до 2035-2036 років. Мова про Ведмежу та Ферсманівську ділянки, де планували пробурити три свердловини.

Відтермінувати проєкт газпром вирішив після різкого погіршення свого фінансового стану та безрезультатних переговорів із Китаєм щодо будівництва нового трубопроводу Сила Сибіру-2.

Нагадаємо, торік газпром отримав 629 млрд рублів чистого збитку по МСФЗ, прозвітувавши про падіння виручки на 27%, а показника EBITDA - вдвічі. Газовий бізнес компанії, що оперує найбільшими запасами на планеті, став збитковим (на 1,2 трлн рублів за рік), а борг газпрому досяг рекордних 6,65 трлн рублів, перевищивши розмір ліквідної частини Фонду національного добробуту (5 трлн рублів).

Вимкнувши газ більшості європейських країн у невдалій спробі досягти поступок по Україні, кремль позбавив газпром головного ринку збуту, зв'язки з яким вибудовувалися майже півстоліття. За підсумками року газпром поставив на експорт лише 69 млрд. кубометрів газу - мінімальний обсяг з 1985 року. Порівняно з 2022 роком, обсяги прокачування за кордон скоротилися ще на третину, а якщо порівнювати з довоєнними рівнями - втричі. Постачання до Європи впали до 28 млрд кубометрів - рівня другої половини 1970-х років. А видобуток газпрому склав лише 404 млрд кубометрів і виявився мінімальним за усі 34 роки, які існує компанія.

Арктика
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