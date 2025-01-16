Knauf до кінця року планує запустити в Україні другий завод

Німецька компанія Knauf, один із найбільших у світі виробників будматеріалів, до кінця року планує запустити в Україні другий завод. Однак компанія не будуватиме завод з нуля, а перевезе його з Німеччини, пише Forbes Україна.

Обладнання для нового заводу Knauf уже перевезла в Україну.

"Ухвалили рішення демонтувати його із заводу на півдні Німеччини", – на правах анонімності розповів виданню менеджер компанії.

Будівництво нового заводу з виробництва гіпсокартону та сухих будівельних сумішей Knauf розпочала в Україні у грудні 2024 року, зазначив він.

Повноцінно завод запрацює до кінця 2025-го в містечку Борщів на Тернопільщині. Там розташована головна сировинна база Knauf – карʼєр гіпсового каменю, розвіданих запасів якого вистачить щонайменше на 20 років роботи.