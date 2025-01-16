Knauf до кінця року планує запустити в Україні другий завод

Німецька компанія Knauf, один із найбільших у світі виробників будматеріалів, до кінця року планує запустити в Україні другий завод. Однак компанія не будуватиме завод з нуля, а перевезе його з Німеччини, пише Forbes Україна.
Обладнання для нового заводу Knauf уже перевезла в Україну.
"Ухвалили рішення демонтувати його із заводу на півдні Німеччини", – на правах анонімності розповів виданню менеджер компанії.
Будівництво нового заводу з виробництва гіпсокартону та сухих будівельних сумішей Knauf розпочала в Україні у грудні 2024 року, зазначив він.
Повноцінно завод запрацює до кінця 2025-го в містечку Борщів на Тернопільщині. Там розташована головна сировинна база Knauf – карʼєр гіпсового каменю, розвіданих запасів якого вистачить щонайменше на 20 років роботи.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023