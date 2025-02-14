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Аеропорт "Бориспіль" та Wizz Air обговорили можливості запуску пасажирських авіаперевезень

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Міжнародний аеропорт "Бориспіль" та лоукостер Wizz Air провели переговори. Вони обговорили можливості запуску пасажирських авіаперевезень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міжнародний аеропорт "Бориспіль".

Пресслужба аеропорту розповіла, що з 11 по 13 лютого делегація аеропорту "Бориспіль" провела зустріч високого рівня та переговори з європейським лоукостером Wizz Air в їх штаб-квартирі в Будапешті.

Основною темою став оперативний запуск авіаперевезень зі столичного аеропорту "Бориспіль" після відкриття повітряного простору.

Менеджмент аеропорту змістовно поінформував керівників авіакомпанії про операційну готовність аеропорту та стан:

  • інфраструктури,
  • аеродрому,
  • терміналів,
  • техніки з наземного обслуговування літаків,
  • заходів із підтримання сертифікаційних вимог,
  • кваліфікації персоналу,
  • забезпечення безпеки.
Wizz Air, Бориспіль
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