Єврокомісія запропонувала інтегрувати Україну у простір роумінгу ЄС з 2026 року

Європейська комісія оголосила пропозицію інтегрувати України в європейську систему роумінгу вже з початку 2026 року, що дозволить українцям та європейським громадянам на території України підтримувати зв'язок із друзями й рідними на території країн ЄС без додаткових витрат.
Як повідомляє Укрінформ, така інформація оприлюднена сьогодні на сайті Європейської комісії.
«Європейська комісія запропонувала сьогодні інтегрувати Україну у простір роумінгу ЄС з січня 2026 року. Це дозволить українцям здійснювати дзвінки, писати текстові повідомлення та використовувати мобільні дані з українських номерів в усіх 27 країнах ЄС без додаткових витрат, та поширить такі ж переваги на європейців, які можуть перебувати в Україні», - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, роумінг є першою сферою в українській економіці, на яку ЄС поширить правила власного Єдиного ринку.
На практиці це означає, що люди, які подорожують з України до ЄС, або громадяни ЄС на території України, не будуть сплачувати додатково за вартість роумінгу. Всі мобільні послуги будуть оплачуватися за внутрішніми цінами. При цьому споживачам гарантується надання якісних та швидких мобільних послуг, а зв’язок із надзвичайними службами здійснюватиметься безкоштовно.
Поточна угода між телекомунікаційними операторами ЄС і України буде продовжена до 31 грудня 2025 року і діятиме до входження України до сфери внутрішнього роумінгу ЄС.
Згадана пропозиція Європейської комісії має пройти затвердження країнами-членами у Раді ЄС.
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