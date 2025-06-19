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Гетманцев: Понад 17 тис. українців офіційно задекларували статус мільйонерів

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За підсумками цьогорічної кампанії з декларування доходів, понад 17 тис. українців офіційно задекларували статус мільйонерів.

Це на 1,3 тис. більше, ніж у 2024 році. Загальна сума задекларованих ними доходів сягнула 254 млрд грн, повідомив голова парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Усього громадяни задекларували 474 млрд грн доходів - на 93,5 млрд більше, ніж торік.

Водночас кількість тих, хто подав декларації, зменшилася на 22% - до 363 тис. осіб. За словами Гетманцева, це може бути пов'язано з еміграцією частини платників податків, які більше не входять до української податкової статистики.

"Ймовірно, частина просто змінила країну проживання", - зазначив він.

мільйонери
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