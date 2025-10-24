Зеленський: У нас є санкції по російській енергетиці і немає зустрічі в Угорщині без України

Результатом зустрічі у минулу п’ятницю між президентом України Володимиром Зеленським і президентом США Дональдом Трампом є американські санкції проти енергетики рф, а також скасування зустрічі між американським лідером і володимиром путіним у Будапешті.
"У нас є санкції по російській енергетиці. У нас немає зустрічі в Угорщині без України. І ми поки що не маємо "Томагавків". Ось і все. Це результат. Я думаю, що непогано", - сказав Зеленський на пресконференції у Брюсселі.
За словами президента, "кожного дня щось виникає". "Не знаю, може, завтра будуть "Томагавки" у нас", - додав він.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023