Зеленський: У нас є санкції по російській енергетиці і немає зустрічі в Угорщині без України

59

Результатом зустрічі у минулу п’ятницю між президентом України Володимиром Зеленським і президентом США Дональдом Трампом є американські санкції проти енергетики рф, а також скасування зустрічі між американським лідером і володимиром путіним у Будапешті.

"У нас є санкції по російській енергетиці. У нас немає зустрічі в Угорщині без України. І ми поки що не маємо "Томагавків". Ось і все. Це результат. Я думаю, що непогано", - сказав Зеленський на пресконференції у Брюсселі.

За словами президента, "кожного дня щось виникає". "Не знаю, може, завтра будуть "Томагавки" у нас", - додав він.

