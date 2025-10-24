Зеленський: Україні потрібні кошти від заморожених російських активів

Україні потрібні кошти від заморожених російських активів у 2026 році, є розуміння, хто може блокувати прийняття цього рішення, заявив президент України Володимир Зеленський.
"Нам треба це в 2026 році і краще мати їх на самому початку року… Не все залежить від нас, щось залежить і – це добре в цьому питанні, але не все. Ми розуміємо, хто може блокувати і ми будемо працювати з цими людьми", - сказав Зеленський під час пресконференції у Брюсселі.
За словами президента, "таких людей мало".
Також він висловив сподівання, що сьогодні європейські лідери ухвалять "політичне, позитивне рішення" щодо використання заморожених російських активів.
