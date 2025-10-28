Зеленський підписав закон про Національну установу розвитку — спеціалізованого державного банку

Президент Володимир Зеленський 27 жовтня підписав закон про Національну установу розвитку — спеціалізованого державного банку, головним завданням якого стане кредитування проєктів для відбудови України.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Верховної Ради України.
Новостворена інституція залучатиме кошти міжнародних партнерів і приватних інвесторів та спрямовуватиме їх у реальний сектор через мережу банків-партнерів, зосереджуючись на підтримці малого та середнього бізнесу, а також проєктів відновлення з підвищеним ризиком.
Також пропонується вдосконалити такий інструмент Експортно-кредитного агентства, як страхування та перестрахування кредитів українських суб’єктів господарювання, пов’язаних з інвестиціями у створення об’єктів та інфраструктури. Мова про розвиток переробної промисловості та експорту товарів (робіт, послуг) українського походження.
Згідно із законом, Національна установа розвитку має певний правовий статус, зокрема:
