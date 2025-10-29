Зеленський: Програма контрольованого експорту вітчизняної зброї має бути запущена вже у листопаді

Президент Володимир Зеленський заявив, що програма контрольованого експорту вітчизняної зброї має бути запущена вже у листопаді.

Заява глави держави була опублікована у Facebook.

«Програму контрольованого експорту нашої зброї треба запустити вже наступного місяця. На кінець року маємо вийти на показник 50+ відсотків зброї українського виробництва в захисті нашої держави», – написав Зеленський.

За його словами, міністр оборони Денис Шмігаль також має, серед іншого, до кінця року забезпечити повне виконання завдань з виробництва та постачання дронів.