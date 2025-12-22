В Україні стартує масштабна перевірка суб’єктів господарювання ОПК та структурних підрозділів Міноборони

З 23 грудня в Україні стартує масштабна перевірка суб’єктів господарювання оборонно-промислового комплексу (ОПК) та структурних підрозділів Міністерства оборони. Заходи державного фінансового контролю здійснюватимуться за невідкладним розпорядженням президента та уряду з метою підвищення ефективності управління оборонними активами держави.

Про це повідомляє Державна аудиторська служба України.

Згідно з планом, перевірки охоплять 86 підприємств, що займаються виробництвом та закупівлею озброєння. Також аудитори працюватимуть у двох ключових установах Міноборони – "Агенції оборонних закупівель" та "Державному операторі тилу". До виконання завдання залучено близько 500 спеціалістів відомства.

У службі наголошують, що цей напрям є пріоритетним, оскільки: "Здатність України захищатися від ворога напряму залежить від ефективності управління державними оборонними підприємствами".

У Держаудитслужбі нагадали про результати попередніх ревізій в оборонній сфері за 2023 рік, які стали підставою для кримінальних проваджень та звільнень посадовців. Тоді вдалося виявити факти нецільового використання коштів та запобігти збиткам Сил Оборони. Водночас відомство зазначає, що під час роботи аудитори неодноразово стикалися з тиском та дезінформаційними кампаніями.

Також було озвучено звернення до представників ОПК: "Ми цінуємо ваш внесок у зміцнення обороноздатності країни та оснащення захисників на передовій. Ми сподіваємося на вашу відкритість і співпрацю під час контрольних заходів. Адже прозорість є свідченням доброчесності".

Контрольні заходи не будуть обмежені короткими термінами через складність процесів. Як повідомили у відомстві: "Держаудитслужба щомісячно повідомлятиме Уряд про проміжні результати аудиту, а остаточний звіт надасть після повного завершення контрольних заходів".