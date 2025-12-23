Войти

Буданов: Україна зробила цивілізаційний вибір на користь партнерства зі США

121

Керівник ГУР Кирило Буданов оптимістично оцінює відносини України та США, попри занепокоєння щодо можливого охолодження зв'язків під час президентства Дональда Трампа.

Про це він розповів в інтерв'ю Forbes.

За його словами, співпраця зі США є надзвичайно важливою для України як зараз, так і в довгостроковій перспективі, а сам процес побудови відносин має стратегічний і багатоетапний характер.

Буданов вважає, що Україна зробила цивілізаційний вибір на користь партнерства зі США.

"Ми розуміємо, що обидві сторони повинні отримувати вигоду від цих відносин у короткостроковій і довгостроковій перспективі на багатьох рівнях, включаючи торгівлю, спільний розвиток, комунікації та багато іншого", - каже керівник ГУР.

Йдеться не лише про безпековий вимір, а й про торгівлю, спільні проєкти, розвиток промисловості та комунікацію.

Буданов також згадав, що Україна свого часу була однією з найбільш промислово розвинених країн світу та, на його переконання, може повернути цей статус.

"Настав час повернути те, що ми втратили. Це наше бачення і наша рішучість. Я оптимістично налаштований, що ми це зробимо", - заявив він.


