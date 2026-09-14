Корецький: Кабмін прискорює роботу над залученням міжнародного фінансування для України

Кабінет Міністрів України прискорює роботу над нормативно-правовими актами, необхідними для залучення $29,5 млрд міжнародного фінансування у 2026 році.

Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

За словами посадовця, йдеться про ухвалення 42 документів, серед яких постанови та урядові рішення.

"Ми обіцяли ухвалити ці рішення до 1 листопада, але усвідомлюючи складність ситуації, ми прискоримо роботу і завершимо її до 15 жовтня. Усі потрібні законопроєкти будуть подані до парламенту вже у вересні. Станом на сьогодні у Верховній Раді вже є 27 законопроєктів, які необхідно ухвалити. Вкотре закликаю всіх депутатів, незалежно від політичних вподобань, підтримати ці рішення", – наголосив Корецький.

Він додав, що повне виконання зобов'язань з боку уряду та парламенту дозволить отримати необхідні кошти від партнерів і збалансувати державний бюджет.

Окремо очільник уряду окреслив нову фінансову потребу для військового сектору.

"Окремо є нова потреба Сил оборони – $27 млрд. Цю частину дефіциту плануємо покривати за рахунок прискорення Ukraine Support Loan, використання заморожених активів росії, додаткових кредитів від партнерів поза Європейським Союзом (ЄС), а також оптимізації витрат усередині бюджету", – розповів Сергій Корецький.