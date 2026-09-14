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СЗРУ: росія випередила світовий демографічний тренд

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Демографічна криза росії, яка почалася ще у 1990-х, продовжує поглиблюватися. Країна швидко втрачає молоде покоління та працездатне населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Одним із найпоказовіших свідчень цього процесу є зміна вікової структури населення. Ще наприкінці 1980-х років кількість дітей віком до п'яти років і людей старше 65 років у росії була приблизно однаковою. В обох групах налічувалося близько 14,5 млн осіб.

За наступні десятиліття ситуація змінилася кардинально. Кількість малюків скоротилася більш ніж удвічі - до 6,5 млн. Натомість чисельність людей старше 65 років зросла до 23,7 млн.

Таким чином, розрив між поколіннями став величезним.

Головною причиною такої ситуації СЗРУ називає хронічно низьку народжуваність. Її рівень залишається значно нижчим за показник, необхідний для простого відтворення населення.

У Росії регулярно лунають заяви провладних експертів про "відносну молодість" населення порівняно з Японією або країнами ЄС. Однак реальна демографічна картина, як зазначає СЗРУ, свідчить про інше.

Країна поступово втрачає працездатне населення. Одночасно збільшується навантаження на соціальну систему, оскільки дедалі більшій кількості людей старшого віку потрібні пенсійне забезпечення та соціальні послуги.

Проблема не обмежується лише нинішньою віковою структурою. Скорочення кількості дітей означає, що в майбутньому росія матиме дедалі менше потенційних працівників і батьків наступного покоління.

За нинішньої тенденції вже протягом одного-двох десятиліть росія може зіткнутися з гострим дефіцитом молодих спеціалістів.

Причина проста: покоління, яке могло б поповнювати ринок праці, сьогодні значно менше за попередні. Водночас кількість людей старшого віку продовжує збільшуватися.

Через це росіяни не просто старіють - країна втрачає можливість повноцінно відновлювати власний людський ресурс. Що менше дітей народжується сьогодні, то менше молодих людей буде через 15-20 років.

За оцінкою СЗРУ, росія фактично випередила глобальний демографічний перелом майже на 30 років. Поки старіння населення стає загальносвітовою проблемою, рф уже тривалий час перебуває у стані глибокої демографічної кризи.

На тлі економічних і соціальних проблем це створює додаткові ризики для країни. Скорочення молодого покоління, низька народжуваність і збільшення частки літніх людей посилюють процес депопуляції.

У підсумку росія рухається до ситуації, за якої підтримувати чисельність населення та необхідний для економіки людський ресурс ставатиме дедалі складніше.

демографія, СЗРУ
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