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Український борець Дамір став чемпіоном світу з греплінгу ADCC у Кракові

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Український борець Дамір став чемпіоном світу з греплінгу ADCC у Кракові

У Польщі завершився престижний світовий турнір ADCC Amateur World Championship 2026.

Змагання серії ADCC офіційно визнані аналогом "Олімпійських ігор" у дисципліні submission grappling і є найважливішим стартом планети.

Як пише uamedia.eu, українець Дамір продемонстрував найвищий рівень підготовки та завоював золоту медаль чемпіонату світу. Цій перемозі передували 5 місяців інтенсивних зборів у режимі дворазових щоденних тренувань.

На шляху до золота Дамір провів серію важких поєдинків проти світової еліти:

У півфінальній стадії був переможений лідер дивізіону, титулований британський спортсмен, срібний призер чемпіонату Європи Ноа Алі (Noah Ali), який представляє всесвітньо відому команду Checkmat Essex.

У фіналі Дамір здобув вольову перемогу над найсильнішим представником збірної Польщі.

Спортсмен та його команда висловлюють щиру подяку всім тренерським штабам, партнерським клубам, які брали участь у підготовці, а також особистому тренеру з греплінгу - Сулейману Мамутову за вагомий внесок у цей історичний результат.

Дамір, ADCC, реплінг
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