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Что покажет Apple 30 октября

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Что покажет Apple 30 октября

В последние годы если компания и проводит вторую осеннюю презентацию, то затем, чтобы представить новые планшеты, ноутбуки или компьютеры. Что же именно может показать Apple о грядущем мероприятии?

Apple не устраивает презентаций по пустякам. В сентябре компания, как обычно, показала iPhone, целых три (и вдобавок часы Apple Watch 4). Для сравнения: в июле под новые ноутбуки Macbook Pro не стали ничего организовывать — обошлись пресс-релизом. Из этого можно заключить, что 30 октября представят сразу несколько устройств и, возможно, аксессуары.

iPad Pro

Насчет чего ни у кого почти нет сомнений, так это новых планшетов iPad Pro. Предположительно, инженеры Apple спроектировали две модели разного размера. Их корпуса будут напоминать iPhone X: рамки вокруг экрана сузят. За счет этого большая модель с диагональю дисплея 12,9 дюйма станет компактнее. Габариты другой останутся примерно такими же, как прежде, но диагональ экрана увеличится с 10,5 до 11 дюймов.

Еще одно сходство с iPhone — система распознавания владельца Face ID, сканирующая лицо. Поскольку рамки станут тоньше, кнопку Home некуда встроить — управлять устройством можно будет только жестами. Возможно, исчезнет и отверстие для наушников. Также не исключено, что фирменный разъем Lightning заменят на универсальный USB-C, чтобы планшет было удобнее подключать к внешним экранам с высоким разрешением картинки.

Внешние экраны нужны, прежде всего, дизайнерам — iPad Pro рассчитан на профессионалов. Для их удобства новые модели якобы укомплектуют новым стилусом Apple Pencil, который автоматически распознает планшет, когда тот будет рядом. Возможно, изменится и магнитное крепление для клавиатуры, а зарядку сделают мощнее. Работать iPad Pro будут на самом мощном процессоре компании, A12X. О ценах ничего не говорится, но покупателям явно придется раскошелиться.

Наконец, есть маленькая вероятность, что вместе с iPad Pro покажут дешевую модель для школ, но о ней нет никаких подробностей.

Ноутбуки

О новых ноутбуках гуляют противоречивые слухи. Вероятно, на презентации покажут недорогую по меркам Apple модель — с ценником в районе $1 тыс. — на замену Macbook Air. Ее оснастят более быстрыми процессорами (какими именно, мнения расходятся), вдвое более емкой оперативной памятью и Retina-экраном с высоким разрешением, тонкими рамками и диагональю 12-13 дюймов. Возможно, новинка будет называться Macbook Air, а может — просто Macbook (или даже iBook, как в былые времена). У Apple есть линейки со всеми этими названиями — возможно, от одной из них компания откажется, чтобы не сбивать с толку покупателей.

Что касается интерфейсов, то в новых ноутбуках, возможно, появятся разъемы USB-C и место под SIM-карты для связи по стандарту LTE. Тачпад якобы будет способен распознавать нажатия с разной силой, возможно, в него встроят сканер отпечатка пальца для разблокировки устройства и подтверждения платежей. Но, может, и в ноутбуках появится Face ID.

Mac Mini

Mac Mini — это маленький системный блок, то есть компьютер без экрана, клавиатуры и мыши по цене $500. Последняя модель в этой линейке вышла еще четыре года назад и давно устарела. Можно было подумать, что Apple забросила Mac Mini, но руководители компании повторяют, что эти компьютеры по-прежнему важны. Новинка, если она действительно на подходе, будет работать быстрее и вмещать больше данных, ее оборудуют современными разъемами, но и цена вырастет. Новый Mac Mini будет рассчитан на разработчиков приложений и других профессионалов, а также на тех, кто ищет «мозг» для домашней медиасистемы.

Остальное

Кроме iPad Pro, ноутбуков и Mac Mini, ходят слухи и о других устройствах и аксессуарах, но без подробностей и особых надежд.

Возможно, 30 октября представят усовершенствованные компьютеры iMac и iMac Pro. Об их особенностях ничего не известно. Также есть вероятность, что Apple покажет модульный компьютер, то есть такой, где, вопреки правилам компании, можно менять комплектующие.

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Apple еще год назад анонсировала беспроводное зарядное устройство AirPower, но так его и не выпустила. Грядущая презентация — хороший момент, чтобы исправиться.
Может быть, 30 октября покажут и новые беспроводные наушники AirPods или хотя бы другое зарядное устройство для старой модели.

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