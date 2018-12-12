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Как американский политолог всегда угадывает результаты выборов

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Как американский политолог всегда угадывает результаты выборов

По итогам недавних промежуточных выборов в США победители определились не только среди политиков, но и среди политологов. Как утверждает профильный сетевой ресурс Real Clear Politics (RCP), одним из них стала компания из Атланты (штат Джорджия) Trafalgar Group во главе с политстратегом .

Компания единственная верно спрогнозировала успех республиканцев Рона Де Сантиса и Рика Скотта на губернаторских и сенатских выборах в ключевом штате Флорида (оба одержали победу с минимальным преимуществом, производился пересчет голосов), а также правильно предсказала исход борьбы за места в Сенате от Западной Вирджинии, Миссури, Монтаны, Северной Дакоты и Техаса. «Это делает ее опросы самыми точными в нынешнем цикле среди всех фирм, которые работали сразу по многим сенатским и губернаторским гонкам», — констатирует сооснователь и издатель RCP Том Биван.

Он напоминает, что на президентских выборах 2016 года та же Trafalgar Group была единственной, верно предрекшей победу республиканца Дональда Трампа в Мичигане и Пенсильвании (в Висконсине она не работала). Эти штаты считались совершенно продемократическими, и соперница Трампа Хиллари Клинтон там особо не усердствовала, за что в итоге и поплатилась.

А Кахейли, угодивший тогда в яблочко еще и с Флоридой, и с Северной Каролиной, по существу, сделал себе на тех выборах профессиональную репутацию. Как он сам тогда говорил журналистам, «в среду (после голосования — Ред.) либо выяснится, что я прав, либо меня больше никто не станет слушать».

Теперь слушают. Биван рекомендовал следить за его оценками и в очередном цикле 2020 года, в котором, как ожидается, будет участвовать целая свора демократов.

Что думают соседи?

Хотя, конечно, важно не имя, а метод, используемый Trafalgar Group. Согласно сетевой политической энциклопедии Ballotpedia, компания специализируется на блиц-опросах избирателей, которые обычно от подобных исследований уклоняются. При этом людей спрашивают не только о том, за кого они сами собираются голосовать, но и кого, насколько им известно, поддерживают их соседи.

«У нас на юге все очень вежливые, и, если по горячей теме спрашивать в лоб, правды не добьешься», — пояснял Кахейли после выборов 2016 года изданию Politico Magazine. А вопрос о соседях позволяет исподволь добраться до истины.

По словам специалиста, тогда они работали в 11 колеблющихся штатах, именуемых в американской политологии полями сражений, и еще трех, не относящихся к этой категории.

«Результаты, основанные на „мнении соседей“, везде были схожими, — сказал специалист. — У Хиллари показатели падали, у Трампа — повышались. Причем повсюду — во всех группах демографически и повсеместно географически. У Хиллари спад составлял от 3% до 11%, у Трампа прибавка — от 3% до 7%. От Пенсильвании до Невады и от Юты до Джорджии это была константа».

Эффект «эхо-камеры»

Politico тогда пригласил для «разбора полетов» не только Кахейли, но и еще пару политологов, сумевших заранее разглядеть в Трампе победителя. И все они в один голос подтверждали, что феномен «застенчивости» избирателей, не желавших открыто признаваться в собственных симпатиях к республиканцу, вполне реален. Ари Каптейн из Южнокалифорнийского университета, проводивший достаточно точные опросы для газеты Los Angeles Times, указал, что наиболее подвержены подобной политической «стеснительности» были женщины, избиратели латиноамериканского происхождения и люди с высшим образованием.

Заодно участники дискуссии констатировали, что Клинтон и ее сторонников подвели зашоренность и самоуверенность. Никакие варианты, кроме ее победы, просто не принимались к рассмотрению. Если опросы давали результаты, которые не вписывались в подобную картину, их отметали, как случайные ошибки. А основания для сомнений были: например, по некоторым исследованиям поддержка Трампа среди афроамериканцев оценивалась в буквальном смысле слова как нулевая, хотя профессионалы изначально понимали, что такого быть не может.

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Получается, что эффект политической «эхо-камеры», в том числе в либеральных СМИ, сыграл тогда с демократами злую шутку. По сути, те, кто больше всего мечтали о победе Хиллари, ей же и навредили.

Источник

США, выборы, Роберт Кахейли
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