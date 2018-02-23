Сотрудничество Украины и США выросло вчетверо, - Порошенко

Сотрудничество Украины с Соединенными Штатами Америки за несколько месяцев выросло в четыре раза. Такое заявление на церемонии подписания соглашения между Укрзализныцей и General Electric в пятницу, 23 февраля, сделал президент Украины Петр Порошенко, пишет Укринформ.

«Надо сказать, что за этот короткий срок, за несколько месяцев, наше сотрудничество выросло в 4 раза. И это дает зеленый свет с обеих сторон, который дали президент Украины, правительство Украины, Белый дом и правительство США», — отметил Порошенко.

По словам президента, подписание соглашения между Укрзализныцей и General Electric приблизит к завершению строительства завода утилизации ядерного топлива. Также страна привлечет инвестиции в портовую инфраструктуру, в перерабатывающую промышленность.

Мы договорились о сотрудничестве в оборонной сфере, в энергетической сфере, в машиностроении, транспортном строительстве, в пищевой и перерабатывающей промышленности. Договорились об увеличении американских инвестиций в Украину», - сказал Президент.

Президент подчеркнул, что очень быстро был подготовлен контракт на сумму 1 млрд долларов, который предусматривает как поставки локомотивов, производство с постепенным увеличением локализации, так и модернизацию существующих локомотивов. Он отметил, что предполагается активное привлечение на первом этапе украинских банковских структур, на втором – партнеров из США.