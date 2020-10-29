Глава «Укрзализныци» больше не хочет покупать тепловозы General Electric

Глава АО «Укрзализныця» Владимир Жмак не видит необходимости дальнейшей закупки тепловозов американского концерна General Electric.

«Что касается сотрудничества с General Electric — я на сегодня не вижу необходимости дальнейшей закупки тепловозов General Electric. Наша цель — это переход на электровозы, так как это намного экономичней», — сказал он в ходе пресс-конференции в четверг, сообщает Интерфакс-Украина.

Он заявил, что «Укрзализныця» ликвидировала дефицит локомотивов. «У нас есть первые небольшие достижения. За практически месяц с начала работы нам удалось достичь ликвидации дефицита локомотивов», — сказал он.

По его словам, на сегодня впервые за длительное время УЗ удовлетворяет все нужды в перевозках.

«Нет ни единой заявки на перевозку, которую „Укрзализныця“ не удовлетворила. Рынок увидел, что мы можем везти. Мы можем вести все и делать это быстро», — добавил он.