В России проходят митинги в память Бориса Немцова

В воскресенье, 25 февраля, в ряде городов России проходят митинги посвященные памяти оппозиционера Бориса Немцова, которого убили в ночь с 27 на 28 февраля 2015 в центре Москвы, передает ОВД-Инфо.

Так, на согласованном с властями марше в Москве правоохранители задержали по меньшей мере троих человек. Среди задержанных — активист Даниил Двинских. На входе на марш также задержали одного из организаторов колонны националистов Владимира Ратникова и его помощника.

По информации полиции, в шествии принимают участие около 4,5 тыс. человек. В заявке на проведение шествия была заявлена численность участников — до 30 тыс. человек.

В то же время движение Белый счетчик, которое ведет подсчет участников акции, проходящих через металлоискатели, оценил количество участников марша в 7,6 тыс. человек.

По словам очевидцев, еще одного мужчину задержали после митинга в Санкт-Петербурге.

Акции в память Немцова состоялись также в Новосибирске, Казани и Уфе. В каждом из них приняли участие ориентировочно по 100 человек.