Послы западных стран возложили цветы к месту убийства Немцова

Посол США в РФ Джон Салливан, его британская и латвийский коллеги Дебора Броннерт и Марис Риекстиньш посетили место убийства Бориса Немцова в Москве, следует из Twitter посольств.
Немцов занимал в 1990-х годах ряд высоких постов в правительстве России, а в 2000-х перешел в оппозицию. Он был убит ночью 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре российской столицы.
«Посол Салливан присоединился к своим коллегам в связи с 6-летней годовщиной со дня жестокого убийства Бориса Немцова — российского политика, посвятившего себя достижению лучшего будущего для своей страны и ее граждан. Он остается вдохновителем для многих, кто борется за справедливость, честность и свободу», — написала в Twitter пресс-секретарь посольства США в России Ребекка Росс.
«Посол Дебора Броннерт почтила память Бориса Немцова, возложив цветы на месте его убийства шесть лет назад. Борис Немцов в Великобритании вызывал восхищение своей деятельностью по продвижению демократии и прав человека в России», — отмечается в Twitter британского посольства в РФ.
Посол Латвии в России Риекстиньш написал в Twitter, что для него «большая честь быть вместе с коллегами-послами, чтобы отдать дань уважения Борису Немцову — истинному защитнику демократии в России».
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