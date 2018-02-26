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Медуниверситет Богомольца объявил забастовку

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Медуниверситет Богомольца объявил забастовку

Студенты и сотрудники Национального медицинского университета имени Богомольца объявили о бессрочной забастовке. Об этом сообщается на странице вуза в Facebook.

Так, с 26 февраля учебный процесс и научная деятельность в университете Богомольца полностью останавливается на неопределенное время. Все помещения вуза будут закрыты за исключением помещений клиник, где лечатся пациенты.

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«Забастовка объявлена в связи с беспрецедентным грубым и незаконным вмешательством руководства Министерства здравоохранения Украины в независимость и самоуправление НМУ имени А. А. Богомольца», — говорится в сообщении.

Отмечается, что забастовка объявлена стачкомом, в который вошли со стороны студенчества представители Студенческого парламента университета, студенческой ОО «Студенческая доверие», студенческий профком, и студенческий актив. Вместе с тем со стороны трудового коллектива НМУ имени А.А. Богомольца деканы и проректоры, профсоюзный комитет университета.

«Минздрав решил поставить весь университет на колени, заблокировав выплаты стипендий студентам и заработных плат трудовому коллективу, незаконно отобрав право банковской подписи у законно избранного руководства ВУЗа», — говорится в сообщении.

Стачком требует от президента немедленно вмешаться в ситуацию, от председателя Верховной Рады и премьер-министра — «немедленно создать комиссию по расследованию злоупотреблений руководством Минздрава» и «на время такого расследования отстранить от исполнения обязанностей министра здравоохранения Ульяну Супрун и отстранить от выполнения своих обязанностей ее заместителей».

От Супрун требуют отменить приказ об отстранении ректора НМУ имени Богомольца Екатерины Амосовой и предназначении и.о. ректора университета Михаила Захараша, а также немедленно обеспечить проведение интегрированного лицензированного экзамена «Шаг1. Стоматология».

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В свою очередь, Министерство здравоохранения после объявления бессрочной забастовки Национальным медуниверситетом имени Богомольца призывает не поддаваться на провокации и не допустить срыва учебного процесса. Об этом говорится в заявлении ведомства на странице в Facebook.

«К представителям Минздрава обращаются обеспокоенные преподаватели и студенты НМУ с сообщениями, что руководство университета заставляет студентов и научно-педагогических работников начать 26 февраля так называемую „бессрочную всеуниверситетскую забастовку“. Также распространяется заведомо ложная информация о блокировании Минздравом выплаты стипендий и зарплат в НМУ. Обращаемся к студентам и преподавательскому составу университета не поддаваться на провокации и манипуляции руководства НМУ и не срывать учебный процесс», — отмечают в министерстве.

В Минздраве напоминают, что согласно принципам и практике университетской автономии, университет самостоятельно проводит соответствующие выплаты с казначейских счетов.

«Процедуру перевода средств осуществляет бухгалтерия университета. Руководство университета, в лице проректора, имеет все необходимые полномочия для проведения выплат», — говорится в заявлении.

«Подчеркиваем необходимость продолжения обучения и подготовки к лицензионным интегрированным экзаменам, ведь согласно графику их проведения 27 марта должен состояться Шаг 3 для врачей-интернов», — отмечают в Минздраве.

«Екатерина Амосова отстранена от выполнения полномочий по должности ректора НМУ на время осуществления проверки фактов о непроведении лицензионного интегрированного экзамена „Шаг1. Стоматология“ для студентов НМУ. Созданная для проверки комиссия обрабатывает материалы, предоставленные НМУ им. Богомольца и Центром Тестирования. Вместе с тем, отстраненный ректор систематически не является на заседания комиссии, несмотря на приглашение», — говорится в заявлении.

медуниверситет, забастовка
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