Часть сотрудников Apple объявили забастовку

Группа сотрудников компании Apple призвала коллег отказаться от выполнения рабочих обязанностей, а клиентов — бойкотировать продукцию компании в пятницу, в канун католического Рождества. Об этом в четверг сообщил интернет-портал Business Insider.
«Всем сотрудникам и клиентам Apple: завтра, 24 декабря, работники компании проведут стачку с требованием лучших условий труда», — написано на странице Twitter-аккаунта Apple Together. В его описании указано, что он представляет интересы «работников розничной торговли, корпоративных сотрудников, объединившихся, чтобы изменить компанию».
"Мы Apple, мы достойны уважительного отношения на рабочем месте, оплачиваемого больничного, включения в страховку психологической помощи. Требуйте, чтобы образ компании соотносился с вашим кошельком. Не покупайте в магазинах, не покупайте онлайн«,- сказано в обращении. Как поясняет портал, поскольку многие приобретают своим близким подарки на Рождество «в последнюю минуту», подобный бойкот в канун праздника теоретически мог бы навредить продажам компании. Однако на данный момент не ясно, сколько именно человек присоединится к этой инициативе.
Портал AppleInsider пишет, что ранее эта группа сотрудников компании запустила сайт, на котором их коллеги могут рассказать о случаях дискриминации и домогательств на рабочем месте.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016