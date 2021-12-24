Часть сотрудников Apple объявили забастовку

Группа сотрудников компании Apple призвала коллег отказаться от выполнения рабочих обязанностей, а клиентов — бойкотировать продукцию компании в пятницу, в канун католического Рождества. Об этом в четверг сообщил интернет-портал Business Insider.

«Всем сотрудникам и клиентам Apple: завтра, 24 декабря, работники компании проведут стачку с требованием лучших условий труда», — написано на странице Twitter-аккаунта Apple Together. В его описании указано, что он представляет интересы «работников розничной торговли, корпоративных сотрудников, объединившихся, чтобы изменить компанию».

"Мы Apple, мы достойны уважительного отношения на рабочем месте, оплачиваемого больничного, включения в страховку психологической помощи. Требуйте, чтобы образ компании соотносился с вашим кошельком. Не покупайте в магазинах, не покупайте онлайн«,- сказано в обращении. Как поясняет портал, поскольку многие приобретают своим близким подарки на Рождество «в последнюю минуту», подобный бойкот в канун праздника теоретически мог бы навредить продажам компании. Однако на данный момент не ясно, сколько именно человек присоединится к этой инициативе.

Портал AppleInsider пишет, что ранее эта группа сотрудников компании запустила сайт, на котором их коллеги могут рассказать о случаях дискриминации и домогательств на рабочем месте.