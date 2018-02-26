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Жена Авакова задекларировала за 2017 в 57 раз больше доходов, чем ее муж

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Жена Авакова задекларировала за 2017 в 57 раз больше доходов, чем ее муж

Министр внутренних дел Арсен Аваков задекларировал 1 082 323 гривны доходов, а его жена Инна — 56 976 679 гривен за 2017 год.

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Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, передают Українські Новини.

Из суммы доходов министра 710 099 гривен составила его заработная плата в министерстве, 76 800 гривен — роялти от «Издательство Фолио», 295 424 — проценты в Ощадбанке.

Жена Авакова получила 291 692 гривны зарплаты в ПАО «Инвестор», 567 989 гривен процентов в Ощадбанке, доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав в пользу Atmosphere Entertainment Inc (Нью-Йорк, США) составил 55 812 874 гривны, зарплата по совместительству в Avitalia s.r.l. (Италия) — 304 124 гривны.

На счетах в Государственном экспортно-импортном банке у министра 940 682 гривны, в Ощадбанке — 424 794 гривны, 182 899 долларов, у его жены- 3 373 евро, 1 191 754 гривны, 231 479 долларов.

Еще 1 953 693 долларов Инна Авакова хранит в «Райффайзен Банк Аваль», 1 459 960 евро — в Banca Popolare del Frusinate (Италия).

Министр имеет 200 000 гривен в драгоценных металлах, 25 000 гривен, 10 000 долларов, 60 200 евро, 1 900 канадских долларов, 96 000 японских йен наличных средств.

У его жены — 35 000 долларов, 140 000 гривен, 21 000 евро наличных средств.

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Обязательства Инны Аваковой по договору купли-продажи доли у ООО «Астра-Финанс» составили 5 051 600 гривен в пользу ООО «Новини-ТВ».

Также указано, что Аваков задекларировал 148 тыс. евро дивидендов по решению общего собрания своей итальянской компании Avitalia s.r.l от 14 октября 2016 года, которые не прошли по счетам начисления и не были выплачены в 2016 году.

Он задекларировал авторское право на книгу «Ленин с нами?» на русском, украинском и английском языке.

Как сообщалось, Аваков больше месяца провел в отпуске в 2017 году.

Зарплата министра внутренних дел Арсена Авакова за январь составила 35 тыс. гривен.

МВД, зарплаты, доходы, декларации, Арсен Аваков
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