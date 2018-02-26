Жена Авакова задекларировала за 2017 в 57 раз больше доходов, чем ее муж

Министр внутренних дел Арсен Аваков задекларировал 1 082 323 гривны доходов, а его жена Инна — 56 976 679 гривен за 2017 год.

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, передают Українські Новини.

Из суммы доходов министра 710 099 гривен составила его заработная плата в министерстве, 76 800 гривен — роялти от «Издательство Фолио», 295 424 — проценты в Ощадбанке.

Жена Авакова получила 291 692 гривны зарплаты в ПАО «Инвестор», 567 989 гривен процентов в Ощадбанке, доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав в пользу Atmosphere Entertainment Inc (Нью-Йорк, США) составил 55 812 874 гривны, зарплата по совместительству в Avitalia s.r.l. (Италия) — 304 124 гривны.

На счетах в Государственном экспортно-импортном банке у министра 940 682 гривны, в Ощадбанке — 424 794 гривны, 182 899 долларов, у его жены- 3 373 евро, 1 191 754 гривны, 231 479 долларов.

Еще 1 953 693 долларов Инна Авакова хранит в «Райффайзен Банк Аваль», 1 459 960 евро — в Banca Popolare del Frusinate (Италия).

Министр имеет 200 000 гривен в драгоценных металлах, 25 000 гривен, 10 000 долларов, 60 200 евро, 1 900 канадских долларов, 96 000 японских йен наличных средств.

У его жены — 35 000 долларов, 140 000 гривен, 21 000 евро наличных средств.

Обязательства Инны Аваковой по договору купли-продажи доли у ООО «Астра-Финанс» составили 5 051 600 гривен в пользу ООО «Новини-ТВ».

Также указано, что Аваков задекларировал 148 тыс. евро дивидендов по решению общего собрания своей итальянской компании Avitalia s.r.l от 14 октября 2016 года, которые не прошли по счетам начисления и не были выплачены в 2016 году.

Он задекларировал авторское право на книгу «Ленин с нами?» на русском, украинском и английском языке.

Как сообщалось, Аваков больше месяца провел в отпуске в 2017 году.

Зарплата министра внутренних дел Арсена Авакова за январь составила 35 тыс. гривен.