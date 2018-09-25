В бюджете-2019 заложено повышение на 30% зарплат сотрудников МВД

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что МВД работает над дополнительной программой социальной поддержки правоохранителей, в частности полицейских, гвардейцев, пограничников и спасателей и рассказал о заложенном в проекте госбюджета на 2019 год повышении заработных плат рядовых сотрудников входящих в министерство служб и ведомств.

«В проекте Госбюджета мы заложили повышение заработной платы для рядового состава на 30%, а для некоторых подразделений даже вдвое. Кроме этого, мы работаем над дополнительной программой социального обеспечения. Это будет мотивировать личный состав», — сказал Аваков во вторник во время рабочей поездки в Черниговскую область, сообщает пресс-служба МВД Украины, передает Интерфакс-Украина.

Министр также сообщил, что в ближайшее время планируется изменить критерии оценки работы полицейского.

«В приоритете будет уровень доверия общества к правоохранителям. Второй индикатор — уровень раскрытия преступлений. Если вам доверяет население вашего региона, значит, вы работаете правильно. Я прошу вас держать постоянный контакт с реальным гражданским обществом», — отметил Аваков.

Глава МВД подчеркнул, что каждый полицейский — часть большого проекта реформы правоохранительных сектора.

«Мы меняем ментальность, подходы, методы и кадровое оснащение. У нас этот процесс осложняется тем, что мы живем в постсоветской стране с переходной экономикой и с агрессией со стороны РФ. Мы должны одной рукой держать оборону от внешнего агрессора и уголовного мира, а другой создавать условия здесь внутри страны, чтобы стать сильнее», — сказал он.

Аваков также отметил, что сейчас на рассмотрении парламента находится законопроект об уголовных проступках, который значительно облегчит работу следователей.

«Думаю, что в ближайшее время Верховная Рада сможет проголосовать закон об уголовных проступках, который поможет работе следователей. Надеюсь, что до нового года закон вступит в силу. Это значительно облегчит работу следствия и даст ему возможность сконцентрироваться на более серьезных делах», — подчеркнул министр.