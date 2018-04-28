НБУ упростил вывод валюты за рубеж

Национальний банк Украины (НБУ) усовершенствовал порядок лицензирования валютных операций для банков, граждан и бизнеса. Соответствующее решение закреплено постановлением НБУ, которое вступает в силу сегодня, 28 апреля.

Во-первых, Нацбанк упростил порядок выдачи электронных лицензий на осуществление физическими лицами валютных операций. В перечень необходимых документов добавляется возможность подачи сведений о результатах предпринимательской деятельности или продажи имущества.

Также унормирована возможность получения электронной лицензии за счет средств, являющихся общей совместной собственностью супругов.

Во-вторых, НБУ разрешил банкам размещать за рубежом валюту без индивидуальной лицензии на любых собственных счетах, а не только на корреспондентских, как это было раньше.

В-третьих, НБУ установил исключение из общего порядка контроля за соблюдением максимальной процентной ставки по внешним кредитам или займам в валюте. Исключение касается средств, привлекаемых резидентами-заемщиками от нерезидентов для кредитных проектов, реализуемых с участием иностранного государства.

Кроме того, НБУ уточнил перечень документов, необходимых для получения индивидуальной лицензии на размещение средств на счетах за пределами Украины. Перечень дополнен документами, содержащими информацию о счетах, открытых резидентом в уполномоченных банках, и о его структуре собственности и конечных бенефициарных владельцах.