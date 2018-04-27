Войти
Порошенко: Армия РФ готова к полномасштабному вторжению в Украину
угроза
Порошенко: Армия РФ готова к полномасштабному вторжению в Украину
ЕС требует отменить мораторий на экспорт леса-кругляка, - Данилюк
сигналы
ЕС требует отменить мораторий на экспорт леса-кругляка, - Данилюк

Читай
бесплатно!
Разделы

Финансы

банковский сектор
RSS

Набсовет ПриватБанка утвердил Стратегию его развития до 2022 года

916
Набсовет ПриватБанка утвердил Стратегию его развития до 2022 года

Крупнейший в Украине государственный ПриватБанк должен стать прибыльным уже в 2018 году и генерировать не менее 8 млрд грн прибыли с 2020 года, такую Стратегию его развития на период до 2022 года, утвердил наблюдательный совет финучреждения на заседании в пятницу.

Читайте также: Аудиторы из PwC: Мы предупреждали Приватбанк о связанных кредитах

«Стратегия предусматривает сбалансированное развитие банка с фокусом на розничный сегмент и кредитование МСБ и выборочно — корпоративном сегменте, а также подготовку банка к продаже иностранным инвесторам», — сообщает пресс-служба банка, характеризуя принятую стратегию.

Согласно ей, основными факторами рычагами достижения прибыльности банка с 2018 года должны стать рост кредитования, снижение стоимости пассивов и нормализация стоимости риска.

«Наша главная стратегическая цель — прибыльность. Стратегия развития банка, одобренная сегодня, определяет четкий и эффективный план действий для достижения этой цели. Все члены наблюдательного совета безоговорочно поддерживают реализацию мероприятий, благодаря которым ПриватБанк и в дальнейшем будет оставаться ведущим розничным банком Украины», — заявил глава наблюдательного совета Энгин Акчачоча.

Предполагается, что кредитный портфель ПриватБанка увеличится при умеренном росте кредитования в течение следующих двух лет.

Также наблюдательный совет утвердил отчеты правления банка по итогам работы в 2017 году и годовую отчетность банка, рассмотрев заключение независимого аудитора о финансовой отчетности банка, которое проводят аудиторы Ernst&Young.

Читайте также: S&P в последний раз присвоило рейтинги ПриватБанку

Как сообщалось, национализированный в конце 2016 года ПриватБанк в 2017 году сократил консолидированный убыток до 23,99 млрд грн со 176,64 млрд грн годом ранее.

Суммарно банк был докапитализирован на 155,3 млрд грн путем выпуска гособлигаций.

Читайте также: Приватбанк будет возвращать НДС через смартфоны

Однако в конце июня 2017 года Кабмин решил докапитализировать банк еще на 38,5 млрд грн (почти $1,5 млрд) на основании предложений НБУ и заключения независимого аудитора ПриватБанка — компании EY. Первый транш в 22,5 млрд грн был предоставлен банку в июле 2017 года, второй на 16 млрд грн — в декабре.

банки, ПриватБанк, прибыль, набсовет, госбанки
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Суббота, 28 апреля 2018
Пятница, 27 апреля 2018
Все новости
реклама
Капитал

индикаторы

Покупка Продажа
100 долларов 2.589,71 -0.0361 2.618,74 -0.0243
100 евро 3.140,52 -0.2193 3.201,41 -0.1508
10 рублей 3,83 -0.002 4,33 -0.0027
Курс обновляется 1 раз в сутки

Мнения

Виталий Шапран
Виталий Шапран
член Украинского общества финансовых аналитиков

Доллар по 31,8: какие прогнозы закладывает Кабмин на 3 года

Во второй половине апреля 2018 года в средства массовой информации просочился проект Постановления об Основных направлениях бюджетной политики на 2019-2021 гг. Правительство собирается в 2019 году порадовать своих граждан: приростом ВВП 3,6%, инфляцией 6,5%, безработицей 8,9% и среднегодовым курсом 30,5 грн за доллар. На этом наш Кабмин не останавливается, и дает ориентиры на 2020 и 2021 год. Чем интересен этот Проект документа, так, в перспективе, своим официальным статусом и возможностью назвать заложенные в него ориентиры официальными. Однако более детальный анализ говорит, что, скорее всего, мы имеем дело не с продуктом тщательного анализа, а с желаемым планом Кабмина.
Райан Холмс
Райан Холмс
основатель Hootsuite

Пять признаков того, что вы выбрали правильную карьеру

Оглядываясь назад, я вижу ряд ключевых подсказок в моей собственной карьере, которые могли бы уберечь меня от массы неприятностей, если бы я их заметил раньше. Вот пять не столь очевидных признаков того, что вы на правильном пути, даже если прямо сейчас вы этого совсем не чувствуете.
Ольга Богомолец
Ольга Богомолец
доктор медицинских наук

Украине грозит ползучая легализация наркотиков

В последнее время вновь активизировались сторонники легализации наркотиков: понимая неприятие в обществе этой инициативы, они решили действовать осторожно, маленькими шагами. Один из таких шагов - отмена уголовной ответственности за хранение небольшого количества наркотиков.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016