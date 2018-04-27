Набсовет ПриватБанка утвердил Стратегию его развития до 2022 года

Крупнейший в Украине государственный ПриватБанк должен стать прибыльным уже в 2018 году и генерировать не менее 8 млрд грн прибыли с 2020 года, такую Стратегию его развития на период до 2022 года, утвердил наблюдательный совет финучреждения на заседании в пятницу.
«Стратегия предусматривает сбалансированное развитие банка с фокусом на розничный сегмент и кредитование МСБ и выборочно — корпоративном сегменте, а также подготовку банка к продаже иностранным инвесторам», — сообщает пресс-служба банка, характеризуя принятую стратегию.
Согласно ей, основными факторами рычагами достижения прибыльности банка с 2018 года должны стать рост кредитования, снижение стоимости пассивов и нормализация стоимости риска.
«Наша главная стратегическая цель — прибыльность. Стратегия развития банка, одобренная сегодня, определяет четкий и эффективный план действий для достижения этой цели. Все члены наблюдательного совета безоговорочно поддерживают реализацию мероприятий, благодаря которым ПриватБанк и в дальнейшем будет оставаться ведущим розничным банком Украины», — заявил глава наблюдательного совета Энгин Акчачоча.
Предполагается, что кредитный портфель ПриватБанка увеличится при умеренном росте кредитования в течение следующих двух лет.
Также наблюдательный совет утвердил отчеты правления банка по итогам работы в 2017 году и годовую отчетность банка, рассмотрев заключение независимого аудитора о финансовой отчетности банка, которое проводят аудиторы Ernst&Young.
Как сообщалось, национализированный в конце 2016 года ПриватБанк в 2017 году сократил консолидированный убыток до 23,99 млрд грн со 176,64 млрд грн годом ранее.
Суммарно банк был докапитализирован на 155,3 млрд грн путем выпуска гособлигаций.
Однако в конце июня 2017 года Кабмин решил докапитализировать банк еще на 38,5 млрд грн (почти $1,5 млрд) на основании предложений НБУ и заключения независимого аудитора ПриватБанка — компании EY. Первый транш в 22,5 млрд грн был предоставлен банку в июле 2017 года, второй на 16 млрд грн — в декабре.
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