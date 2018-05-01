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Приватбанк списал 6 миллиардов «безнадежных» кредитов Коломойского

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Приватбанк списал 6 миллиардов «безнадежных» кредитов Коломойского

Государственный «Приватбанк» списал 5,56 миллиарда гривен кредитов, которые были выданы до национализации. Об этом сообщает Finbalance.

Согласно отчетности ПриватБанка, он отдельно выделяет группу неработающих кредитов, которые были выданы до 19 декабря 2016 года, то есть до национализации.

«По мнению руководства, этот портфель имеет схожие показатели кредитного риска, независимо от классификации по отрасли экономики и направлением коммерческой деятельности на дату выдачи таких кредитов», — говорится в документе.

Приватбанк отмечает, что на 31 декабря 2017 года объем указанных кредитов составил 185,6 млрд грн, что на 5,56 млрд грн меньше, чем на конец 2016 года (191,14 млрд грн), а сформированный резерв по ним — 181,9 млрд грн (на конец 2016 года — 169,15 млрд грн).

Фактически, реальная стоимость портфеля оценена лишь в 2%.

При этом Приватбанк приводит данные, что за счет резерва в 2017 году он списал как безнадежные кредиты и авансы клиентам на 5,86 млрд грн.

Прошлогодние отчисления в резерв под обесценивание кредитов по этому портфелю составили 17,3 млрд грн.

К концу 2017 года банк оценивал полученное недвижимое имущество как урегулирование просроченных кредитов на сумму 11,27 млрд грн, тогда как на конец 2016 года — 21,84 млрд грн.

Как сообщалось, детективы частного агентства Kroll после forensic-аудита банка, который охватывал 10 лет деятельности банка, пришли к выводу, что ущерб, нанесенный Приватбанку в результате мошеннических действий в пользу экс-акционеров, достигает 5,5 миллиарда долларов.

Истец добился, что суд в качестве обеспечительной меры издал приказ о всемирном аресте активов экс-владельцев банка Коломойского и Боголюбова и указанных шести компаний на сумму более 2,5 млрд долларов.

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В декабре 2016 года правительство Украины по предложению Нацбанка и акционеров «Приватбанка», крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения.

Государство получило 100% в его капитале, а Приватбанк был докапитализирован на сумму 116,8 млрд грн.

Игорь Коломойский, ПриватБанк
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