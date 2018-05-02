Минфин США дал еще месяц на продажу активов «Русала», En+ и ГАЗа

Министерство финансов США продлило срок, в течение которого американские инвесторы должны избавиться от акций российских компаний En+, «Русал» и «Группы ГАЗ», которые подпали под санкции Вашингтона.
Об этом пишет DW.com.
Инвесторы должны сделать это до 6 июня, а не до 7 мая, как планировалось ранее. Им также следует прекратить контракты с компаниями из санкционного списка.
Также новым документом от 1 мая продлено разрешение на избавление от активов агрохолдинга «Кубань», «Базового элемента», B-Finance, SC EuroSibEnergo, «Газпром бурение», «Ладога Менеджмент», АО NPV Engineering, группы «Ренова». Против этих компаний санкции были введены в связи с агрессией РФ в Украине.
По «Кремлевскому докладу» США ввели санкции против ряда российских бизнесменов, чиновников и компаний 6 апреля. Под ограничительные меры, в частности, подпали, «Русал» и En+ Group Олега Дерипаски.
Минфин США 23 апреля допустил смягчение санкций против «Русала», если Дерипаска перестанет контролировать компанию.
Тогда же группа компаний En+, являющаяся контролирующим акционером «Русала», сообщила, что Дерипаска согласился покинуть совет ее директоров и готов сократить свою долю в ней ниже 50 процентов. Однако в Минфине США заявили, что само по себе это не является основанием для вывода компании из-под санкций.
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