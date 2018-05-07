Капитализация Rusal упала на $1,5 млрд за месяц из-за санкций

Крупнейший в мире производитель алюминия российская компания Rusal Олега Дерипаски за первый месяц санкций потеряла около 96 млрд руб капитализации. Об этом пишет Прайм со ссылкой на данные биржевых торгов.
На закрытие торгов 5 апреля бумаги компании стоили 34,41 руб. Общая капитализация компании за месяц снизилась с 522,8 млрд руб ($8,27 млрд) до 426,8 млрд ($6,75 млрд). На историческом минимуме 9 апреля капитализация равнялась 228,5 млрд руб ($3,61 млрд (при цене 15,04 руб)).
Минфин США расширил санкции против РФ 6 апреля. Под действие экономических ограничений попали 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. В список, в частности, попал совладелец Rusal Олег Дерипаска. В последовавшие за этим два торговых дня он лишился более $2 млрд.
16 апреля в связи с санкциями акции Rusal на Гонконгской бирже подешевели до исторического минимума.
Позднее стало известно, что на фоне американских санкций, мировые цены на алюминий поднялись до максимума с осени 2011 года.
Ранее сообщалось, что Минфин США продлил транзакции с Rusal, En+, Gaz до 6 июня.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.599,03 0.0106
|2.625,86 0.0045
|100 евро
|3.106,60 -0.0077
|3.161,37 -0.0139
|10 рублей
|3,81 0.0022
|4,30 0.0001
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|Золото
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