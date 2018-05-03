Активы 29 банков-банкротов проданы на 166 млн грн

Фонд гарантирования вкладов физических лиц на прошлой неделе продал активы 29 неплатежеспособных банков на общую сумму 166,40 млн грн.

Как сообщает пресс-служба Фонда, из этой суммы на 151,93 млн грн состоялись аукционы по продаже прав требования по кредитам и на 14 млн грн — от реализации основных средств банков.

Кроме того, 0,33 млн грн получено от непосредственной продажи имущества банков, 0,14 млн грн — от продажи других активов.

Напомним, крупнейшая сделка ФГВФЛ по продаже активов сорвалась: финкомпания «Инвестор» отказалась от покупки за 670 млн грн долгов компаний холдинга «Ритейл Групп», который управляет продуктовыми сетями «Великой Кишени» и «Велмарт».

Как сообщалось, 6 апреля состоялся аукцион, в ходе которого финкомпания «Инвестор» предложила рекордную сумму за данный лот. Однако в последующие дния победитель аукциона не подписал протокол и, таким образом, сделка сорвалась.