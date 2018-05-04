Япония готова потратить $55 млрд на создание нового истребителя

Власти Японии намерены потратить около 6 трлн иен ($55 млрд) на проект по созданию нового истребителя для своих ВВС, чтобы заменить устаревающие F-2 к 2030 году. Об этом сообщает газета Nikkei, передает «Ъ».

Половина суммы будет направлена на разработку и закупку 100 самолетов, остальные деньги пойдут на вывод из эксплуатации устаревших машин.

Наиболее вероятна сделка с американской корпорацией Lockheed Martin. Она предложила Японии план создания истребителя с технологией «Стелс», который будет представлять собой гибрид самолетов F-22 и F-35. При этом японские власти рассматривают вариант с развитием собственной программы технологий «Стелс» — Advanced Technology Demonstrator X (ATD-X). В этом случае на истребители, построенные совместно с американцами, японцы хотят устанавливать собственные двигатели, радары и, возможно, другое оборудование.

Впрочем, уточняет Nikkei, Японии будет сложно отказаться от сделки с США — ее главным союзником.

Всего на вооружении у Японии состоит 130 истребителей F-4 и истребителей-бомбардировщиков F-2, которые были разработаны Mitsubishi Heavy Industries и Lockheed Martin. В январе стало известно, что Токио планирует на замену устаревающим машинам закупить 42 самолета F-35, разработанных Lockheed Martin при участии ряда стран НАТО.