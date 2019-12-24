В России разбился новейший истребитель

В Хабаровском крае России упал истребитель Т-50 (Су-57).
По данным СМИ, в результате инцидента никто не погиб: летчику удалось катапультироваться. Его подобрал вылетевший на место происшествия вертолет.
Отмечается, что самолет принадлежал заводу-изготовителю в Комсомольске-на Амуре. Крушение произошло в 120 км от аэродрома Дзёмги. Есть сообщения, что Су-57 упал во время испытаний двигателя.
Сообщения о крушении самолета уже подтвердили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). «Летчик катапультировался и остался жив. В причинах происшествия будет разбираться создаваемая комиссия. Жертв и разрушений на земле нет», — сказали в пресс-службе ОАК.
Су-57 — российский многофункциональный истребитель пятого поколения, отличающийся малой заметностью и повышенной маневренностью. По заявлениям российского Минобороны, благодаря этим факторам и современным средствам поражения он превосходит западные аналоги.
В России Су-57 должен постепенно заменить тяжелый истребитель Су-27, который находится на вооружении с середины 1980-х. Испытания самолета начались в 2013-м, а в мае этого года стартовало его серийное производство.
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