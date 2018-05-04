Страны Черноморского бассейна признали порты в оккупированном Крыму «закрытыми»

Страны Черноморского бассейна определили статус морских портов, расположенных на территории АР Крым, как «закрытые».
Такое решение принял Комитет Меморандума о взаимопонимании относительно контроля государством порта в Черноморском регионе, сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.
«Комитетом Меморандума о взаимопонимании относительно контроля государством порта в Черноморском регионе, девятнадцатое заседание которого состоялось 17-19 апреля 2018 года в г. Одесса, поддержано предложение Украинской делегации относительно приведения в ЧМИС названий украинских морских портов в соответствие с названиями, определенными в UN/LOCODE, соответствующая задача включена в программу действий Комитета. Документом, помимо правильных названий украинских морских портов, определен статус морских портов, расположенных на территории АР Крым, как „закрытые“. Принятие Комитетом Черноморского меморандума документа PSCC 19/9.2.3 является признанием закрытого статуса крымских портов. Это еще один шаг на пути к недопущению нарушения суверенитета Украины и защите интересов государства на международном уровне», — говорится в сообщении.
Отмечается, что с целью не допустить использование в Черноморском регионе противозаконной информации относительно принадлежности морских портов, расположенных на временно оккупированной территории АР Крым в Российской Федерации, Украина также вынесла на рассмотрение Комитета предложения относительно внедрения в Черноморской информационной системе (ЧМИС) использования Классификатора торговых и транспортных пунктов Организации Объединенных Наций (UN/LOCODE) (документ PSCC 19/9.4.2).
«Полной поддержки этого предложения достичь не удалось, но благодаря настойчивости представителей украинской делегации изучение данного вопроса включено в программу действий Комитета, а решение будет принято на следующем заседании Комитета, которое состоится в апреле 2019 года в г. Бургас, Республика Болгария», — сообщили в Мининфраструктуры.
На заседании присутствовали представители Украины, Турции, Болгарии, Грузии и Российской Федерации.
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