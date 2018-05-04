Vodafone переведет абонентов на другие тарифы: цена вырастет на 20-100%

Vodafone Украина закрывает свой самый доступный тариф RED XS и переведет всех абонентов на более дорогие RED XS+ или RED EXTRA. Абонентам придётся платить на 20% больше, сообщает 112 Украина.

Vodafone сначала поднял стоимость абонентской платы в своем самом доступном тарифе с 35 до 40 грн, а потом еще раз с 40 до 50 грн в месяц. Теперь оператор полностью закрывает этот тариф. Судя по SMS, абонентам придется платить на 20% за мобильную связь, при этом объем услуг у них не изменится.

Также пострадали контрактные абоненты Vodafone, которые пользовались тарифами Red Light и Red S. Их перевели на другие тарифы еще 1 мая. Судя по SMS, стоимость абонплаты выросла для этих абонентов на 20-100%.

До того, как начать закрывать старые недорогие тарифы и автоматически переводить абонентов на более дорогие, Vodafone заблаговременно обновил свои предложения. Теперь самый доступный тариф этого оператора обойдется украинцам в 55 гривен. Повышение стоимости в компании связывают с запуском в Украине 4G: «С учетом увеличения объема трафика после запуска 4G, в новой линейке увеличен объем мобильного интернета. В зависимости от выбранного тарифа, клиентам будет доступно 2, 5, 10 или 14 ГБ, в том числе и в 4G сети».

Ранее сообщалось, что для запуска 4G-сети оператору пришлось даже залезть в долги. Vodafone Украина взял в кредит 90 млн евро (2,97 млрд грн) для покупки 4G-частот под залог своих активов на сумму 4,6 млрд грн. В пресс-службе оператора уточнили, что разницу между привлеченной и залоговой суммой — 1,6 млрд — составляют годовые проценты.