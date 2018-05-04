Vodafone переведет абонентов на другие тарифы: цена вырастет на 20-100%

Vodafone Украина закрывает свой самый доступный тариф RED XS и переведет всех абонентов на более дорогие RED XS+ или RED EXTRA. Абонентам придётся платить на 20% больше, сообщает 112 Украина.
Vodafone сначала поднял стоимость абонентской платы в своем самом доступном тарифе с 35 до 40 грн, а потом еще раз с 40 до 50 грн в месяц. Теперь оператор полностью закрывает этот тариф. Судя по SMS, абонентам придется платить на 20% за мобильную связь, при этом объем услуг у них не изменится.
Также пострадали контрактные абоненты Vodafone, которые пользовались тарифами Red Light и Red S. Их перевели на другие тарифы еще 1 мая. Судя по SMS, стоимость абонплаты выросла для этих абонентов на 20-100%.
До того, как начать закрывать старые недорогие тарифы и автоматически переводить абонентов на более дорогие, Vodafone заблаговременно обновил свои предложения. Теперь самый доступный тариф этого оператора обойдется украинцам в 55 гривен. Повышение стоимости в компании связывают с запуском в Украине 4G: «С учетом увеличения объема трафика после запуска 4G, в новой линейке увеличен объем мобильного интернета. В зависимости от выбранного тарифа, клиентам будет доступно 2, 5, 10 или 14 ГБ, в том числе и в 4G сети».
Ранее сообщалось, что для запуска 4G-сети оператору пришлось даже залезть в долги. Vodafone Украина взял в кредит 90 млн евро (2,97 млрд грн) для покупки 4G-частот под залог своих активов на сумму 4,6 млрд грн. В пресс-службе оператора уточнили, что разницу между привлеченной и залоговой суммой — 1,6 млрд — составляют годовые проценты.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.592,10 0.0376
|2.618,63 0.0338
|100 евро
|3.103,82 0.0053
|3.161,54 0.0003
|10 рублей
|3,77 -0.0004
|4,29 0.0011
|Курс, UAH
|Золото
|369.973,00-5.109,00
|Серебро
|4.681,54-96,92
|Платина
|276.592,00-1.164,00
|Палладий
|290.463,00716,00
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