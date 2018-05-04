СБУ пришла с обысками в отделения полиции в Запорожье

Сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски в нескольких районных отделах полиции в Запорожье. Эту информацию УНН подтвердили в управлении СБУ в Запорожской области.

Сейчас следственные действия продолжаются. От предоставления подробной информации в управлении пока воздержались.