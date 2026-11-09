Лукашук: Росія намагається розділити енергетичну систему України на окремі частини

Росія намагається розділити енергетичну систему України на окремі частини, щоб ускладнити передачу електроенергії між регіонами. Дніпро та частина Дніпропетровської області наразі опинилися в такому енергетичному "острові".
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
За його словами, російські війська намагаються порушити зв'язки між регіонами та ізолювати частину країни від решти енергосистеми. Унаслідок цього навіть за наявності електроенергії в окремих регіонах її не завжди можна передати туди, де є дефіцит.
"Дніпро і частина нашої області сьогодні – саме такий острів. За повідомленням Міненерго, в нашій області ситуація найскладніша", – зазначив Лукашук.
Він додав, що енергетики докладають усіх зусиль, щоб відновити електропостачання.
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