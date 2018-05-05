В Украине решили ввести ограничения на строительство за пределами городов

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства предлагает ввести ранжирование высоты жилой застройки населенных пунктов в зависимости от их классификации и численности населения.
Об этом сообщил замминистра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе на своей Facebook-странице.
В небольших селах с населением до 1 тыс. человек теперь будет разрешена только усадебная застройка.
В селах, где проживает более 1 тыс. жителей, кроме усадебной застройки можно проектировать многоквартирные дома до 4-х этажей (до 12 м).
В поселках городского типа допускается размещение усадебной застройки и максимум 5-этажных многоквартирных домов (до 15 м), в городах с населением до 50 тыс. — усадебной застройки и домов не выше 9 этажей (до 27 м).
«Максимально допустимая высотность жилой застройки в городах с населением более 100 тыс. жителей устанавливается документацией по пространственному планированию. При этом параметры высоты определяются без учета шатровой кровли, если она проектируется, а в случае строительства на сложном рельефе — с учетом цокольного этажа», — отметил Парцхаладзе.
По его мнению, такие изменения будут способствовать гармонизации существующего пространства городов и сел и сделают их более комфортными для жителей. Также это позволит планировать дальнейшее развитие населенных пунктов, учитывая возможности их инфраструктуры, что тоже немаловажно.
Обновленные государственные строительные нормы Планировка и застройка территорий уже утверждены и будут опубликованы в ближайшее время, уточнил замминистра.
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