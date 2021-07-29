Активисты Ирпеня перекрыли дорогу из-за незаконного строительства

Сегодня, 29 июля, в Ирпене проходит митинг против незаконного строительства на ул. Чехова, 25. Там назревает масштабное строительство многоэтажного дома (а возможно, и нескольких), к которому, по мнению активистов, причастно окружение бывшего мэра города Владимира Карплюка.
Митингующие перекрыли дорогу возле городского водоканала. Они требуют у застройщиков – Максима Скибы и Ивана Алексеенко – не строить небоскрёбы, а городского голову Александра Маркушина «благодарят» за бесконечные пробки на дорогах и уничтожение социальной инфраструктуры.
Как удалось выяснить ранее, застройщиком является «Новосел инвест», который строил ЖК «Реноме» и «Sky». Сразу после победы на местных выборах людей Карплюка на Чехова началась активная вырубка деревьев, особенно пострадал участок напротив отеля «Стокгольм».
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