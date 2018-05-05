Посольства США в Финляндии и Швеции предупредили о возможной угрозе терактов

Посольства США в Финляндии и Швеции предупредили своих граждан о возможности террористических угроз в этих странах.
Об этом написал в Twitter начальник управления Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.
В сообщении на сайте посольства США в Финляндии говорится следующее:
«Правительство США все еще обеспокоено тем, что террористы пытаются нападать на граждан США, в том числе детей. Террористы могут использовать различные тактики, такие как насильственные нападения и похищения людей. В прошлом они использовали ножи, огнестрельное оружие и транспортные средства наезда. Они могут иметь целью нападения на школы, больницы, церкви, туристические места, транспортные узлы и другие общественные места».
Напомним, государственный департамент США опубликовал рекомендации для американцев о состоянии безопасности в разных странах, в частности в Украине советуют путешествовать с «повышенной осторожностью».
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