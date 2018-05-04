Суд продлил арест Рубана еще на два месяца

Шевченковский райсуд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры о продлении на 60 суток меры пресечения руководителю организации «Офицерский корпус» Владимиру Рубану, подозреваемому в подготовке терактов.

Соответствующее решение объявил председательствующий судья по делу Павел Слободянюк во время заседания 4 мая, сообщает корреспондент Укринформа.

Рубан будет находиться под стражей до 2 июля без возможности внесения залога.

Его адвокат заявил о намерении обжаловать это решение суда.

Как сообщал Укринформ, Рубан был задержан 8 марта во время пересечения линии разграничения на Донбассе в контрольном пункте въезда и выезда «Майорск» во время попытки ввезти с временно оккупированной территории арсенал оружия.

Суд 9 марта избрал Рубану меру пресечения в виде содержания под стражей 2 месяца без права внесения залога.

Рубан подозревается в заговоре с целью захвата государственной власти (ч.1 ст.109 Уголовного кодекса), подготовке к совершению действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти (ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ч.1 ст.109).

Также Рубана подозревают в подготовке к посягательству на жизнь государственных и общественных деятелей по предварительному сговору лиц (ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ст.112), подготовке теракта (ч.1 ст.14, ч.3 ст.258), содействии террористической организации ДНР (ч.1 ст.258-3) и незаконному обращению с оружием по предварительному сговору лиц (ч.2 ст.28, ч.1 ст.263).

По данным следствия, вместе с Рубаном теракты в Украине готовила и народный депутат Надежда Савченко.