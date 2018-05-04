Суд продлил арест Рубана еще на два месяца

Шевченковский райсуд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры о продлении на 60 суток меры пресечения руководителю организации «Офицерский корпус» Владимиру Рубану, подозреваемому в подготовке терактов.
Соответствующее решение объявил председательствующий судья по делу Павел Слободянюк во время заседания 4 мая, сообщает корреспондент Укринформа.
Рубан будет находиться под стражей до 2 июля без возможности внесения залога.
Его адвокат заявил о намерении обжаловать это решение суда.
Как сообщал Укринформ, Рубан был задержан 8 марта во время пересечения линии разграничения на Донбассе в контрольном пункте въезда и выезда «Майорск» во время попытки ввезти с временно оккупированной территории арсенал оружия.
Суд 9 марта избрал Рубану меру пресечения в виде содержания под стражей 2 месяца без права внесения залога.
Рубан подозревается в заговоре с целью захвата государственной власти (ч.1 ст.109 Уголовного кодекса), подготовке к совершению действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти (ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ч.1 ст.109).
Также Рубана подозревают в подготовке к посягательству на жизнь государственных и общественных деятелей по предварительному сговору лиц (ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ст.112), подготовке теракта (ч.1 ст.14, ч.3 ст.258), содействии террористической организации ДНР (ч.1 ст.258-3) и незаконному обращению с оружием по предварительному сговору лиц (ч.2 ст.28, ч.1 ст.263).
По данным следствия, вместе с Рубаном теракты в Украине готовила и народный депутат Надежда Савченко.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.595,34 0.07
|2.621,75 0.065
|100 евро
|3.106,80 0.0351
|3.163,25 0.0174
|10 рублей
|3,78 0.0006
|4,29 0.0009
|Курс, UAH
|Золото
|369.973,00-5.109,00
|Серебро
|4.681,54-96,92
|Платина
|276.592,00-1.164,00
|Палладий
|290.463,00716,00
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016