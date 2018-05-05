Порошенко сказал, когда ждет транш МВФ

Президент Петр Порошенко считает, что Антикоррупционный суд может появиться уже в мае. И это откроет путь для очередного транша МВФ, сказал он в интервью немецкому журналу Focus.

«Мы стремимся ускорить процесс создания независимого Антикоррупционного суда. Я абсолютно уверен, что нам это удастся в первой половине года, возможно, еще в мае. И тогда мы получим следующий транш», — сказал он.

Кроме того, он в очередной раз похвастался достижениями страны в экономическом поле за последние 4 года, которые «выше, чем за 25 лет до этого». В частности, он указал на то, что Украина поднялась в рейтинге Doing-Business с 135 на 76 место.

«Темпы экономического развития в этом году, очевидно, составят 3,5%. Покажите мне еще страну, которой такое удалось в условиях войны», — сказал Порошенко.