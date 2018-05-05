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Луценко рассказал, когда начнет работу Антикоррупционный суд

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Луценко рассказал, когда начнет работу Антикоррупционный суд

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во главе делегации ГПУ посетил столицу Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии город Лондон.

Как сообщает пресс-служба ГПУ, с 2 по 4 мая украинская делегация провела ряд встреч с представителями британских компетентных органов и участвовала в мероприятиях, посвященных вопросам противодействия коррупционным явлениям в Украине.

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Луценко во время круглого стола в Королевском институте международных дел (Chatham House) на тему «Борьба с коррупцией в Украине: соответствует ли система правосудия поставленной задаче» обратил внимание британской стороны на существенные сдвиги в борьбе с коррупцией в Украине, отметив, что в последние время были продемонстрированы эффективность и существенное повышение результатов работы органов прокуратуры на данном направлении.

«Распространенный лозунг об отсутствии результатов в сфере преодоления коррупции в Украине не соответствует действительности и не отражает реальной ситуации в стране», — отметил Луценко.

Стороны обсудили дальнейшие шаги, которые необходимо предпринять для устранения лазеек коррупции, в частности, на таможне, в естественных монополиях и государственных компаниях. Генпрокурор также заявил британским коллегам, что Антикоррупционный суд в Украине должен начать свою работу в начале 2019 года. Делегация Генеральной прокуратуры Украины также провела встречу с Председателем и членами «Группы дружбы с Украиной» парламента Великобритании, во время которой обсуждались основные направления реформирования органов прокуратуры, успехи ведомства в возвращении активов, полученных преступным путем, и противодействия киберпреступности. На встрече в Министерстве иностранных дел и по делам Содружества с руководством британского внешнеполитического ведомства украинской делегацией обсуждался вопрос борьбы с высокопоставленной преступностью и международного взаимодействия в этой сфере. Кроме того, в Королевской прокурорской службы (CPS) украинская и британская стороны обменялись опытом по проведению расследований транснациональной организованной преступности (прежде всего, по противодействию киберпреступности, торговли людьми и отмыванию доходов).

«Во времена, когда правонарушители давно „забыли“ о границах государств, крайне важным является эффективное использование международно-правовых механизмов, а также новелл законодательства, направленных на недопущение легализации подозрительных активов», — подчеркнул Луценко. 4 мая делегация ведомства провела встречу с коллегами из британского центрального органа по вопросам международного сотрудничества (UKCA) по актуальным вопросам оказания правовой помощи в ходе уголовного производства и экстрадиции, по результатам которой согласованы дальнейшие шаги по укреплению двустороннего взаимодействия и повышения эффективности сотрудничества в рамках существующих международных инструментов.

В ходе визита в Лондон Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко дал интервью агентству Reuters и каналу BBC о ситуации в сфере противодействия коррупции и реформирования системы уголовной юстиции в Украине.

Юрий Луценко, Антикоррупционный суд
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