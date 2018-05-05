ФГИ планирует сдать в аренду имущество МТП Черноморск

Региональное отделение Фонда государственного имущества объявило о намерении сдать в аренду имущество ГП «Морской торговый порт Черноморск» стоимостью 192 млн гривен (по независимой оценке). Соответствующее объявление опубликовано в номере газеты «Ведомости приватизации» от 2 мая.
Общая площадь планируемого к передаче в аренду имущества составляет 113,1 тыс. кв. метров.
В частности, речь идет о следующих объектах: административном и служебном зданиях, мастерской и весовом участке, здании электромеханического цеха, бытовых помещениях, подкрановых путях, воротах и ограждениях, открытой складской площадке, складе генеральных грузов, автодороге в тылу причала.
Целью использования этих объектов указано «использование Универсального перегрузочного комплекса».
Заявления об аренде принимаются в течение 10 дней с даты публикации объявления. В случае, если поступит больше одной заявки, ФГИ объявит конкурс на право аренды.
Максимально возможный срок аренды — 49 лет.
Напомним, власти Украины рассматривают порт Черноморск как один из первых, где будет реализован большой проект с иностранным инвестором. Интерес к созданию терминала в МТП Черноморск неоднократно высказывал китайский холдинг Hutchison Ports.
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|2.597,80 0.0206
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