ФГИ планирует сдать в аренду имущество МТП Черноморск

Региональное отделение Фонда государственного имущества объявило о намерении сдать в аренду имущество ГП «Морской торговый порт Черноморск» стоимостью 192 млн гривен (по независимой оценке). Соответствующее объявление опубликовано в номере газеты «Ведомости приватизации» от 2 мая.

Общая площадь планируемого к передаче в аренду имущества составляет 113,1 тыс. кв. метров.

В частности, речь идет о следующих объектах: административном и служебном зданиях, мастерской и весовом участке, здании электромеханического цеха, бытовых помещениях, подкрановых путях, воротах и ограждениях, открытой складской площадке, складе генеральных грузов, автодороге в тылу причала.

Целью использования этих объектов указано «использование Универсального перегрузочного комплекса».

Заявления об аренде принимаются в течение 10 дней с даты публикации объявления. В случае, если поступит больше одной заявки, ФГИ объявит конкурс на право аренды.

Максимально возможный срок аренды — 49 лет.

Напомним, власти Украины рассматривают порт Черноморск как один из первых, где будет реализован большой проект с иностранным инвестором. Интерес к созданию терминала в МТП Черноморск неоднократно высказывал китайский холдинг Hutchison Ports.