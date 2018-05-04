ФГИ выполнил план по аренде госимущества на 46%

За четыре месяца в государственный бюджет поступило почти 460 млн грн от аренды госимущества, годовой план по данному показателю выполнен на 46%.

Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Фонда государственного имущества Виталий Трубаров в Facebook.

«Государственное имущество пользуется спросом на рынке аренды, и Фонд неоднократно указывал министерствам и ведомствам на необходимость более активно передавать в аренду имущество, которое не используется по назначению. Потенциал для увеличения поступлений от аренды есть и его нужно использовать», — написал он.

Напомним, правительственный комитет утвердил перечень предприятий большой приватизации на 2018 год, в него вошли 26 предприятий.