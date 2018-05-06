КНДР отрицает влияние США на решение о денуклеаризации

В Северной Корее заявили, что их решение относительно денуклеаризации не принималось под влиянием США и международного давления.

Об этом говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Северной Кореи.

«В последнее время США вводят людей в заблуждение, заявляя, что решение КНДР о полной денуклеаризации Корейского полуострова, которое было принято на историческом межкорейском саммите, было результатом так называемых санкций и давления (со стороны США)», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что дополнительное давление со стороны Соединенных Штатов расценивается северокорейской властью как «преднамеренная провокация» в момент, когда ситуация на Корейском полуострове движется к миру.

Президент Южной Кореи и лидер КНДР 27 апреля на первом межкорейской саммите в течение более десяти лет обязались прекратить боевые действия между двумя странами и работать над «полной денуклеаризацией» Корейского полуострова.