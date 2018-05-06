В НАПК озвучили зарплату нового председателя Мангула

Председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Мангул получил 96 тысяч 527 грн зарплаты за апрель текущего года. Об этом говорится в сообщении на странице агентства в facebook, передает 112 Украина.

«За апрель 2018 года Александру Мангулу было начислено 119 909 грн (за первую половину месяца 57 143 грн и за вторую половину 62 766 грн). Из указанной суммы было удержано 21584 грн налога на доходы физических лиц, а также 1799 грн военного сбора. Общая сумма выплаты составила 96 527 грн, в первой половине месяца 46 000 грн и во второй половине 50 527 грн », - сообщили в НАПК.

Отмечается, что в дальнейшем ежемесячная заработная плата, которая будет начисляться и выплачиваться председателю Национального агентства составит ориентировочно такую сумму.

В агентстве также сообщили, что с декабря 2016 премии председателю и членам НАПК не выплачиваются.

Напомним, 28 марта член НАПК Александр Мангул был избран председателем агентства.

Предыдущая руководитель агентства Наталья Корчак сложила с себя полномочия в связи с окончанием 2-летнего срока работы в должности.