У судьи КС нашли незадекларированный участок в Крыму

Судья Конституционного суда Украины Виктор Кривенко не задекларировал принадлежащий ему участок в Крыму, сообщает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Агентство провело проверку деклараций судей и в двух из них выявило признаки уголовного преступления. Кривенко не задекларировал участок стоимостью 4 млн гривен. Еще один судья Конституционного суда Александр Касминин не указал в декларации стоимость своей квартиры в Киеве (2,4 млн гривен).

«Информацию об обнаруженных признаках уголовных правонарушений НАПК передало в Национальное антикоррупционное бюро Украины», — говорится в сообщении агентства.

Декларирование недостоверной информации наказывается по ст. 366-2 УК Украины. Если недостоверные сведения, внесенные в декларацию, отличаются от реальных на сумму от 500 до 2 тыс. прожиточных минимумов, то максимальное наказание за такое нарушение — ограничение свободы на срок до двух лет. Если разница превысила 2 тыс. прожиточных минимумов, то максимальное наказание — лишение свободы на тот же срок.

НАПК также сообщил, что бывший глава Конституционного суда Александр Тупицкий не получил право собственности на земельный участок в Крыму, который он указал в декларации 2020 года, в соответствии с законодательством Украины.

Конституционный суд с конца 2020 года конфликтует с президентом Владимиром Зеленским. Тогда президент подписал указ, которым отстранил занимавшего тогда пост председателя суда Александра Тупицкого. После этого, весной, Зеленский отменил указы от 2013 года о назначении Тупицкого и Касминина судьями Конституционного суда.

В ноябре Зеленский попытался назначить на их место судей Грищук и Петришина, однако Конституционный суд отказался их принять, заявив, что пока вакантных мест нет.