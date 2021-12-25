Войти
«Попал под влияние нациков»: Путин высказался о Зеленском
дружба народов
«Попал под влияние нациков»: Путин высказался о Зеленском
Байден назвал условие для участия в выборах в 2024 году
резонанс
Байден назвал условие для участия в выборах в 2024 году

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

У судьи КС нашли незадекларированный участок в Крыму

263
У судьи КС нашли незадекларированный участок в Крыму

Судья Конституционного суда Украины Виктор Кривенко не задекларировал принадлежащий ему участок в Крыму, сообщает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Агентство провело проверку деклараций судей и в двух из них выявило признаки уголовного преступления. Кривенко не задекларировал участок стоимостью 4 млн гривен. Еще один судья Конституционного суда Александр Касминин не указал в декларации стоимость своей квартиры в Киеве (2,4 млн гривен).

«Информацию об обнаруженных признаках уголовных правонарушений НАПК передало в Национальное антикоррупционное бюро Украины», — говорится в сообщении агентства.

Декларирование недостоверной информации наказывается по ст. 366-2 УК Украины. Если недостоверные сведения, внесенные в декларацию, отличаются от реальных на сумму от 500 до 2 тыс. прожиточных минимумов, то максимальное наказание за такое нарушение — ограничение свободы на срок до двух лет. Если разница превысила 2 тыс. прожиточных минимумов, то максимальное наказание — лишение свободы на тот же срок.

НАПК также сообщил, что бывший глава Конституционного суда Александр Тупицкий не получил право собственности на земельный участок в Крыму, который он указал в декларации 2020 года, в соответствии с законодательством Украины.

Читайте также: В США разрабатывают план предоставления разведданных Украине

Конституционный суд с конца 2020 года конфликтует с президентом Владимиром Зеленским. Тогда президент подписал указ, которым отстранил занимавшего тогда пост председателя суда Александра Тупицкого. После этого, весной, Зеленский отменил указы от 2013 года о назначении Тупицкого и Касминина судьями Конституционного суда.

В ноябре Зеленский попытался назначить на их место судей Грищук и Петришина, однако Конституционный суд отказался их принять, заявив, что пока вакантных мест нет.

НАПК, КС, Виктор Кривенко
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Суббота, 25 декабря 2021
Пятница, 24 декабря 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Доберется ли борьба со «скрутками» НДС до их «крестных отцов» в налоговой?

В выступлениях, комментариях и блогах различных отечественных либеральных реформаторов сегодня развернута целая кампания, главным антигероем которой являются глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев и его шаги по блокировке скруток НДС. Однако, исходя из многолетнего опыта, либеральный вой является – как правило – не более, чем оплаченной коррупционерами истерикой с целью сохранения различных схем ухода от налогов.
Владимир Бойко
Владимир Бойко
журналист

Голова НАЗК ось-ось почне боротись з корупцією

Міжнародний день боротьби з корупцією 9 грудня 2021 року ознаменувався остаточним і безповоротним успіхом у подолання цього ганебного явища, яке до 16 квітня 2015 року роз’їдало Україну. Звісно, за останні шість з половиною років, тобто з моменту призначення директором НАБУ легенди української прокуратури Артема Ситника, системна корупція в Україні була винищена під корінь. Але залишались окремі негативні прояви, яким 9 грудня 2021 року був даний рішучий бій.
Хосейн Амир Абдоллахиян
Хосейн Амир Абдоллахиян
Министр иностранных дел Ирана

Венский диалог – с целью отмены санкций

Несмотря на невыполненные обещания Запада и недоверие к неконструктивным подходам и политике Белого дома, Исламская Республика Иран будет прилагать усилия с подлинной решимостью и доброй волей в венских переговорах, чтобы достичь хорошего, устойчивого и действенного соглашения для снятия санкций.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016