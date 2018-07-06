Мининформполиитки написало гневное письмо в Facebook – обвиняет соцсеть в содействии ЛДНР

Министерство информационной политики Украины обратилось с письмом к руководству компании Facebook. Как считают чиновники, соцсеть нарушает свободу слова украинских пользователей, а также де-факто содействует России и террористическим организациям ДНР и ЛНР в распространении фейковых новостей и пропаганды. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
В письме говорится, что террористические формирования свободно распространяют свою пропаганду в Facebook, транслируя призывы к нарушению конституционного строя Украины и ее территориальной целостности.
Вместе с тем, МИП обращает внимание, что в официальных стандартах Facebook указано, что сообщество не допускает присутствия в социальной сети организаций и лиц, занимающихся террористической деятельностью. «А украинские органы государственной власти признают „ДНР“ и „ЛНР“ именно террористическими организациями», — говорится в релизе.
Одновременно с этим, по словам чиновников МИП, администрация Facebook по жалобам «российских тролей» каждый год блокирует «сотни украинских активистов», которые «противодействуют информационной агрессии РФ». При этом министерство в письме руководству соцсети приводит список из 14 человек.
Министерство информполитики просит руководство компании сделать невозможным использование инструментария Facebook «как средства ограничения свободы слова украинских активистов, противостоящих гибридной войне, развязанной РФ, и вместо этого принять оперативные и действенные меры по прекращению функционирования в социальной сети страниц и групп, деятельность которых противоречит стандартам сообщества, поскольку их деятельность имеет деструктивные последствия для украинского народа, а также для имиджа самой компании».
Письмо подписал и.о. министра информационной политики Дмитрий Золотухин.
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