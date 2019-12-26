НАБУ пришло с обысками в Министерство информполитики

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины проводят обыск в помещении Министерства информационной политики и ГП «Защита информационного пространства», сообщил государственный секретарь Министерства культуры, молодежи и спорта Артем Биденко.
«Сегодня в Министерстве информационной политики Украины и ГП «Защита информационного пространства», подчиненном Министерству происходят обыски НАБУ. Обыски проходят в рамках дела о тендере, проведенном в 2018 году на сумму 15 млн грн на продвижение Украины и бренда UkraineNOW на телеканале «CNN», — написал Биденко на странице в Фейсбуке.
Он добавил, что по версии следствия, победитель тендера компания CFC Consulting не разместила рекламу, несмотря на наличие актов выполненных работ от телеканала «CNN».
«МИП нечего скрывать, мы максимально сотрудничали и сотрудничаем со следствием, чтобы как можно быстрее зафиксировать выводы», — говорится в сообщении.
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