«Киев должен признать геноцид поляков», - экс-премьер Польши

Польско-украинские отношения удастся наладить только после признания Киевом геноцида поляков. Об этом заявил в интервью российскому агентству РИА Новости (против него введены санкции в Украине) экс-премьер Польши Лешек Миллер.

«Выход есть только один. Он в том, что украинские власти признаются в геноциде, который имел место в 1943-1944 годах, геноциде, совершенном подразделениями Украинской повстанческой армии, геноциде, который стал результатом идеологии Шухевича, Бандеры, Донцова, и признаются в уничтожении от 120 тысяч до 150 тысяч поляков, которые были зверски убиты на Волыни и в Галиции только за то, что были поляками», — сказал Миллер.

Его возмущает восславление украинскими властями идеологов украинского национализма. «Это типичный геноцид. Но власти Украины не только не хотят этого сказать прямо, а еще из таких личностей, как Бандера, Шухевич, из таких формирований, как УПА, даже дивизия СС „Галичина“, делают героев, ставят им памятники и развивают культ вокруг этих преступниками», — сказал собеседник агентства.

«Я рад, что польские власти наконец-то начинают на это реагировать, что начинаются первые сигналы, что мы не будем этого терпеть. Мы, конечно, не можем украинцам определять их героев. Пусть они определяют в герои кого хотят. Но мы имеем право реагировать, если видим, что на постаментах стоят преступники, именами преступников и убийц называют улицы. И надо об этом говорить и добиваться, чтобы они знали, что мы, поляки, будем на это реагировать», — заключил он.

При этом Миллер поделился своими наблюдениями о том, что проживающие в Польше граждане Украины не придерживаются официальной позиции киевских властей. «Я время от времени встречаюсь с этими людьми, например с таксистами, со студентами и так далее. Иногда я с ними на эту тему разговариваю и вижу, что большинство из них не принимают бандеровской идеологии и они понимают, почему мы этому так сопротивляемся. Так что можно сказать, что простые люди отдают себе отчет, что случилось на Волыни», — сказал он.

Отметим, что вопрос трактовки Волынской трагедии является одним из самых сложных вопросов в отношениях Польши и Украины. Польские историки расценивают Волынскую трагедию как геноцид и этническую чистку и заявляют о гибели, по разным данным, от 100 тысяч до 130 тысяч человек. В то же время Украина считает, что говорить нужно о противостоянии между поляками и украинцами, и что жертвы были с обеих сторон.