«Киев должен признать геноцид поляков», - экс-премьер Польши

Польско-украинские отношения удастся наладить только после признания Киевом геноцида поляков. Об этом заявил в интервью российскому агентству РИА Новости (против него введены санкции в Украине) экс-премьер Польши Лешек Миллер.
«Выход есть только один. Он в том, что украинские власти признаются в геноциде, который имел место в 1943-1944 годах, геноциде, совершенном подразделениями Украинской повстанческой армии, геноциде, который стал результатом идеологии Шухевича, Бандеры, Донцова, и признаются в уничтожении от 120 тысяч до 150 тысяч поляков, которые были зверски убиты на Волыни и в Галиции только за то, что были поляками», — сказал Миллер.
Его возмущает восславление украинскими властями идеологов украинского национализма. «Это типичный геноцид. Но власти Украины не только не хотят этого сказать прямо, а еще из таких личностей, как Бандера, Шухевич, из таких формирований, как УПА, даже дивизия СС „Галичина“, делают героев, ставят им памятники и развивают культ вокруг этих преступниками», — сказал собеседник агентства.
«Я рад, что польские власти наконец-то начинают на это реагировать, что начинаются первые сигналы, что мы не будем этого терпеть. Мы, конечно, не можем украинцам определять их героев. Пусть они определяют в герои кого хотят. Но мы имеем право реагировать, если видим, что на постаментах стоят преступники, именами преступников и убийц называют улицы. И надо об этом говорить и добиваться, чтобы они знали, что мы, поляки, будем на это реагировать», — заключил он.
При этом Миллер поделился своими наблюдениями о том, что проживающие в Польше граждане Украины не придерживаются официальной позиции киевских властей. «Я время от времени встречаюсь с этими людьми, например с таксистами, со студентами и так далее. Иногда я с ними на эту тему разговариваю и вижу, что большинство из них не принимают бандеровской идеологии и они понимают, почему мы этому так сопротивляемся. Так что можно сказать, что простые люди отдают себе отчет, что случилось на Волыни», — сказал он.
Отметим, что вопрос трактовки Волынской трагедии является одним из самых сложных вопросов в отношениях Польши и Украины. Польские историки расценивают Волынскую трагедию как геноцид и этническую чистку и заявляют о гибели, по разным данным, от 100 тысяч до 130 тысяч человек. В то же время Украина считает, что говорить нужно о противостоянии между поляками и украинцами, и что жертвы были с обеих сторон.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.611,83 0.0155
|2.632,38 0.0152
|100 евро
|3.040,50 -0.0405
|3.084,69 -0.0379
|10 рублей
|3,89 0.0004
|4,28 0.0001
|Курс, UAH
|Золото
|369.973,00-5.109,00
|Серебро
|4.681,54-96,92
|Платина
|276.592,00-1.164,00
|Палладий
|290.463,00716,00
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016